Драка Макгрегора с братом Нурмагомедова попала на видео

Потасовка Макгрегора с братом Нурмагомедова попала на видео

После поединка в зале вспыхнула драка, инициатором которой стал Нурмагомедов, выпрыгнувший за пределы октагона, чтобы разобраться с командой Макгрегора. Ирландец тоже хотел перепрыгнуть ограждения и вступить в драку. За ним бросился брат Нурмагомедова Абубакар и верхом на заграждении получил несколько ударов от Макгрегора.

Главный бой турнира UFC 229 завершился победой Нурмагомедова. Россиянин остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Спортсмен впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.