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Еще один боец ММА выдвинул ультиматум UFC
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У поставившего UFC ультиматум Нурмагомедова появился последователь 

Lenta.ru + ещё 267 2 часа назад
Фото: Ислам Махачев @teamislam_makhachev
Боец ММА Ислам Махачев поддержал соотечественника Хабиба Нурмагомедова, который выдвинул ультиматум руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в своем Instagram.
«Может, я и не большая потеря для UFC, но там, где ущемляют права моих братьев, я выступать не хочу», — написал Махачев, репостнув публикацию Нурмагомедова.
В ней боец выступил против решения об отмене боя его друга Зубайры Тухугова, который стал участником драки с Конором Макгрегором. Россиянин оказался недоволен тем фактом, что со стороны организации не последовало санкций в отношении окружения Макгрегора.
« (…) Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — подчеркнул Нурмагомедов.
Он отметил, что UFC может оставить себе его гонорар, выплата которого пока заморожена.
Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 229 болевым приемом в четвертом раунде. После этого он выскочил из октагона и напал на его спарринг-партнера. В то же время в клетке возникла массовая драка, в которой приняли участие Тухугов и Макгрегор. Россиянин атаковал ирландца первым.
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы, поучаствовавшие в драке в октагоне больше не будут выступать под эгидой организации.
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