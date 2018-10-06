Ещё
Цзю обвинил Макгрегора в жажде «хайпа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цзю обвинил Макгрегора в жажде «хайпа» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Легендарный боксер Константин Цзю в интервью "Газете.Ru" прокомментировал предстоящий бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора, который состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
Спортсмен отрицательно высказался относительно поведения ирландского бойца перед поединком.
"Никогда не любил манеру, в которой живет Макгрегор. Его хайп, высокомерие — это все ради того, чтобы заработать. Он знает, люди любят скандал. Но я это презираю. В отличие от Макгрегора, меня папа учил отвечать за свои слова", — заявил Цзю.
Ранее сообщалось, что Макгрегор хотел ударить российского бойца ММА на церемонии взвешивания перед турниром.
Газета.Ru: последние новости
Бузова разочаровалась в миллионере, променявшем ее на деньги Макгрегор ударил Нурмагомедова на церемонии взвешивания перед боем В команде Нурмагомедова не знают место проживания Макгрегора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученица Тутберидзе вошла в историю фигурного катания3
Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой8
Нурмагомедова женили на Бузовой6
Бой Конора и Хабиба превратили в политическое шоу103
Загитова повергла в шок результатом в Японии18
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение