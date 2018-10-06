Цзю обвинил Макгрегора в жажде «хайпа»

Спортсмен отрицательно высказался относительно поведения ирландского бойца перед поединком.

"Никогда не любил манеру, в которой живет Макгрегор. Его хайп, высокомерие — это все ради того, чтобы заработать. Он знает, люди любят скандал. Но я это презираю. В отличие от Макгрегора, меня папа учил отвечать за свои слова", — заявил Цзю.

Ранее сообщалось, что Макгрегор хотел ударить российского бойца ММА на церемонии взвешивания перед турниром.