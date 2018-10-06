Доминирование Хабиба в борьбе или нокаут от Конора

Пять возможных сюжетов боя между Нурмагомедовым и Макгрегором

В Лас-Вегасе в ночь на 7 октября состоится поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором . Если россиянин чувствует себя увереннее оппонента в партере, ирландец будет обладать преимуществом в случае обмена ударами. О сильных и слабых сторонах спортсменов, а также о наиболее вероятных исходах боя — в материале RT.

Победа Нурмагомедова болевым или удушающим приёмом

Главным орудием дагестанского спортсмена являются его феноменальные умения в партере. Огромный опыт в боевом самбо и вольной борьбе сделали из Нурмагомедова одного из лучших в данном аспекте, позволив проводить сравнения с такими мастерами своего дела, как Жорж Сен-Пьер и Чейл Соннен . Именно Хабиб владеет рекордом UFC по количеству тейкдаунов (переводов на землю. — RT) в одном отдельно взятом поединке. Это произошло в 2013-м году во время боя с Абелем Трухильо. За 15 минут россиянин 21 раз укладывал своего оппонента на маты, а в итоге победил единогласным решением судей.

Но в партере Нурмагомедов умеет не только осуществлять контроль, но и способен провести болевой или удушающий приём, что он также не раз доказывал. В поединке с Майклом Джонсоном он избивал его на земле на протяжении трёх с половиной раундов, а после поймал уже обессиленного американца на «кимуру» (залом руки. — RT). Не стоит исключать, что подобного исхода стоит ждать и в схватке с Макгрегором. Ведь все три своих поражения Конор потерпел именно после сдачи.

Победа Нурмагомедова решением судей

Однако Нурмагомедов может избрать и другой ход ведения боя. Есть вероятность, что дагестанец даст ирландцу возможность доказать на деле свои слова, сказанные на пресс-конференции. Тогда Конор во всеуслышание заявил, что готов провести в октагоне все пять запланированных раундов. Хабиб может перевести поединок в партер, где будет систематично осыпать голову и тело своего противника ударами. При этом не приходится сомневаться в том, что в случае хорошего физического состояния россиянин способен удерживать своего оппонента на земле на протяжении всех 25 минут.

Красноречивее всего об умении Хабиба навязывать противнику свой стиль ведения боя говорят цифры. Так, в недавнем поединке с Эдсоном Барбозой Нурмагомедов находился в партере в положении сверху на протяжении 10,5 минут. И это учитывая тот факт, что схватка продлилась всего три раунда. В процентном соотношении примерно столько же провели на полу Джонсон и экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэл Дус Анжус, а тот факт, что схватка с Элом Яквинтой проходила в стойке, был целиком и полностью на совести самого дагестанца. Как позднее в шутку признался в интервью RT его двоюродный брат Абубакар, возможно, к этому решению его подтолкнул просмотр выступлений легендарного боксёра Мухаммеда Али

Перенося это в плоскость поединка с Макгрегором, нельзя не упомянуть, что такой тип ведения боя крайне неудобен для ирландца. За свою карьеру он лишь раз встречался с ярко выраженным борцом — Чедом Мендесом. Несмотря на то, что американец узнал о будущем бое лишь за 11 дней до его проведения, он сумел создать будущему чемпиону UFC в двух весовых категориях серьёзные проблемы и почти два раунда доминировал в схватке. Однако отсутствие физических кондиций в результате почти полного отсутствия тренировочного лагеря не позволили ему добиться большего.

Победа Нурмагомедова нокаутом

До настоящего момента российский боец не славился своими навыками в ударной мощи. Но при этом в его послужном списке есть победы техническим нокаутом. В UFC он дважды добивался успеха подобным способом: в 2013-м году в бою с Тиагу Таваресом, а также три года спустя — с Даррелом Хорчером. В первом случае Нурмагомедову удался отличный отвлекающий манёвр, который привёл к точному попаданию в челюсть и последующему добиванию, а второй стал результатом решения рефери прекратить истязание соперника в партере.

Таким образом, не стоит исключать, что Нурмагомедов может добавить в свой послужной список очередную досрочную победу. Если и не в стойке, то как минимум в партере, где он обладает отличными навыками Ground and Pound (нанесения ударов лежащему на земле сопернику. — RT). При этом не стоит исключать и первого варианта. Американская академия кикбоксинга (AKA) воспитала немало мастеров ударной техники, среди которых достаточно упомянуть Дэниела Кормье. В своём последнем бою он отправил в нокаут экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича

Победа Макгрегора нокаутом

За свою десятилетнюю карьеру в смешанных единоборствах ирландец приучил болельщиков к тому, что его противникам редко удаётся выстоять все раунды. Почти всех своих успехов в UFC Макгрегор добился, по его собственным словам, «барабаня головами своих оппонентов по настилу клетки». Лишь два поединка ирландца продлились всё отведённое им время — с действующим чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем и Нейтом Диасом . Причём в бою с гавайцем Конор продемонстрировал свои умения в партере, более шести минут удерживая соперника на земле. К слову, к подобным методам ему пришлось обратиться из-за полученной в процессе схватки травмы крестообразных связок колена. Впоследствии он пропустил из-за неё около девяти месяцев.

В поединке с Нурмагомедовым нокаут видится едва ли не единственным шансом для Макгрегора одержать победу. Он и сам не особо высказывается на тему другого исхода, акцентируя внимание на досрочном завершении боя.

Стоит признать, что у ирландца для этого есть все шансы. Он уже не раз показывал умение находить своими кулаками челюсть соперника. Если Хабиб рискнёт ввязаться с Конором в размен или исполнить слишком очевидный проход в ноги, разящая атака вполне может отправить дагестанца на канвас.

Победа Макгрегора решением судей

Однако не стоит отрицать и того, что ирландец снова сдержит своё слово и будет способен противостоять действующему чемпиону на протяжении всех 25 минут схватки. Макгрегор уже неоднократно доказывал, что является очень умным спортсменом и со всей ответственностью подходит к подготовке к будущим боям. Он наверняка сделал акцент на защите от тейкдаунов и будет максимально готов к противостоянию с россиянином. Не секрет, что для этого Конор даже пригласил в свой лагерь бронзового призёра чемпионата мира по джиу-джитсу Аюба Магомадова.

Если ирландцу удастся нейтрализовать главное оружие соперника и не давать ему переводить поединок в партер, то его шансы моментально станут более предпочтительными. В стойке Нурмагомедов не так убедителен, что было заметно даже в поединке с таким средним атлетом, как Яквинта.

При этом Макгрегор смог заметно прибавить в выносливости. Проблемы в данном аспекте были заметны во время двух поединков с Нейтом Диасом, но необходимо отметить, что оба из них проходили в непривычной для ирландца весовой категории — до 77 кг. А уже в схватке с Флойдом Мейвезером — младшим он выглядел заметно свежее и продержался почти 10 раундов, что превышает по продолжительности чемпионский бой в UFC.