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Куницкая победила шведку на UFC 229
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Россиянка Куницкая одержала победу на UFC 229 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: instagram
Российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая одержала победу над шведкой Линой Лансберг на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает "Советский спорт".
Россиянка победила единогласным решением судей, доминируя по ходу поединка. Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени.
Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.
"Надеюсь, что в следующем бою я покажу себя лучше", — приводит слова Куницкой пресс-служба UFC.
Для 28-летней Куницкой эта победа стала первой под эгидой UFC.
Ранее сообщалось, что полиция пытается успокоить танцующих лезгинку фанатов Нурмагомедова в Махачкале.
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