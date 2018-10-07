Куницкая победила шведку на UFC 229

Россиянка Куницкая одержала победу на UFC 229

Россиянка победила единогласным решением судей, доминируя по ходу поединка. Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова Конора Макгрегора , проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени.

Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

"Надеюсь, что в следующем бою я покажу себя лучше", — приводит слова Куницкой пресс-служба UFC.

Для 28-летней Куницкой эта победа стала первой под эгидой UFC.

Ранее сообщалось, что полиция пытается успокоить танцующих лезгинку фанатов Нурмагомедова в Махачкале.