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Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам
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Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам 

360tv.ru + ещё 108 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой остановиться и не обсуждать больше произошедшее после поединка с Конором Макгрегором. После того как представитель России отстоял чемпионский титул UFC в легком весе, в зале произошла драка.
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся 7 октября в Лас-Вегасе, на T-Mobile арене. На четвертой минуте четвертого раунда Хабиб провел удушающий прием — и ирландец запросил пощады. Победителем поединка признали россиянина.
Радость победы была омрачена дракой, которая произошла в зале и инициатором которой многие назвали россиянина. Во время боя члены команды ирландца оскорбляли россиянина, у которого в итоге сдали нервы. Когда его объявили победителем, Хабиб бросился через канаты наказать обидчиков.
«По братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно, — написал россиянин в Instagram. — Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики — вы просто космос! Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас!»
Нурмагомедову не стали вручать пояс чемпиона на арене. Из-за развязанной драки награду он получил только перед пресс-конференцией. Также ему до сих пор не выплатили гонорар за бой.
Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов признался, что выходка сына после боя с ирландцем стала «пределом нервных потрясений». Он подчеркнул, что подобное поведение неприемлемо. Также Нурмагомедов-старший не стал снимать с себя ответственность за воспитание сына и его поведение.
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