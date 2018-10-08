Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам

Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой остановиться и не обсуждать больше произошедшее после поединка с Конором Макгрегором . После того как представитель России отстоял чемпионский титул UFC в легком весе, в зале произошла драка.

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся 7 октября в Лас-Вегасе, на T-Mobile арене. На четвертой минуте четвертого раунда Хабиб провел удушающий прием — и ирландец запросил пощады. Победителем поединка признали россиянина.

Радость победы была омрачена дракой, которая произошла в зале и инициатором которой многие назвали россиянина. Во время боя члены команды ирландца оскорбляли россиянина, у которого в итоге сдали нервы. Когда его объявили победителем, Хабиб бросился через канаты наказать обидчиков.

«По братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно, — написал россиянин в Instagram. — Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики — вы просто космос! Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас!»

Нурмагомедову не стали вручать пояс чемпиона на арене. Из-за развязанной драки награду он получил только перед пресс-конференцией. Также ему до сих пор не выплатили гонорар за бой.