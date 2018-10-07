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Макгрегор высказался о сокрушительном поражении
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Макгрегор высказался о сокрушительном поражении 

Рамблер 1 час назад
В Лаг-Вегасе завершился бой между ирландцем Конором Макгрегором и российским бойцом Хабибом Нурмогомедовым. Победу одержал последний.
Хабиб доминировал на протяжении всего боя. В четвертом раунде ирландец был вынужден сдаться.
Президент промоушна Дэн Уайт попросил Макгрегора прокомментировать итоги поединка. По мнению Уайта, Конор хорошо сражался, однако два года вне октагона повлияли на него.
Макгрегор, чьи слова приводит "Чемпионат", в ответ заявил: «Мне плевать, что я хорошо бился. Я хотел его опозорить!».
После завершения боя в зале началась массовая потасовка с участием Нурмагомедова.
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