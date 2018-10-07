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Хабиба ждут серьезные неприятности после скандала
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Хабиба ждут серьезные неприятности после скандала 

Рамблер + ещё 101 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент UFC Дэна Уайт после скандала в конце поединка российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора заявил, что россиянина ждут серьезные неприятности, сообщает «Чемпионат».
«Не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и, уверен, она примет очень жёсткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение», — заявил президент UFC.
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что его потрясло неистовство этого поединка.
«Посмотрел бой Макгрегор — Нурмагомедов. Это просто невероятно. Никогда не думал, что произойдёт нечто подобное. Это безумнее, чем моя ярость в ринге», — написал Тайсон в «Твиттере».
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хасан Бароев выразил свое восхищение тем, как россиянин провел этот бой.
«Хабиб — красавчик! Показал прекрасный бой, прекрасную тактику. Больше всего понравилось, что Хабиб с третьего раунда повёл бой в стойке, два раунда он его измотал, нагрузил хорошенько», — сказал он.
Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в ходе поединка, который состоялся седьмого октября на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе. После удушающего приема, который россиянин провел в четвертом раунде, ирландец сдался.
Сразу после боя россиянин устроил драку с одним из членов команды Макгрегора, покинув октагон, после чего в зале началась массовая потасовка с участием бойцов, фанатов, полицейских и охраны.
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