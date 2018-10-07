«Посадите меня в тюрьму, но отдайте мой пояс»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов после победы над ирландцем Конором Макгрегором в ходе поединка, который состоялся седьмого октября на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе, потребовал, чтобы ему отдали пояс чемпиона UFC.

«Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» — заявил он, сообщает «Чемпионат».

Нурмагомедов одержал 27-ю победу в 27 поединках. После удушающего приема, который россиянин провел в четвертом раунде, ирландец сдался.

Сразу после боя россиянин устроил драку с одним из членов команды Макгрегора, покинув октагон, после чего в зале началась массовая потасовка с участием бойцов, фанатов, полицейских и охраны. В итоге был задержан менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов. Рефери принял решение устно объявить Нурмагомедова победителем, не вручая ему пояс в октагоне.

Позже выяснилось, что ему не выплатят гонорар в $2 млн за бой до конца расследования в отношении Хабиба и его команды.

После боя состоялась пресс-конференция россиянина. Как сообщает «Медуза», фактически это был монолог россиянина. Спортсмен извинился перед атлетической комиссией Невады, которая сейчас ведет расследование в отношении Хабиба и его команды.

«Это не лучшая моя сторона, но все говорят только о том, что я выпрыгнул из октагона, но не говорят о том, как Макгрегор оскорблял мою религию, мою семью и нацию», — сказал он.

По словам Нурмагомедова, после боя ему позвонил российский президент Владимир Путин и поздравил с победой. Боец также рассказал, что его отцу не пришлось по душе то, что он устроил после боя.