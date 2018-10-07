Ещё
Путин позвонил Хабибу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион UFC Нурмагомедов рассказал, что Путин поздравил его с победой над Макгрегором 

ТАСС + ещё 38 1 час назад
Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против ирландца Конора Макгрегора.
"Путин позвонил после всего этого, поздравил меня с победой и сказал, что очень горд", — сообщил Нурмагомедов журналистам.
В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе. Бой был остановлен в четвертом раунде, россиянин выиграл удушающим приемом.
ТАСС: последние новости
Война в октагоне и вне его. Чего ждать от боя Нурмагомедова и Макгрегора Гаджиев: возможный реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором не имеет смысла Массовая драка произошла в зале после боя Нурмагомедова и Макгрегора в UFC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегор высказался о сокрушительном поражении220
Хабиба ждут серьезные неприятности после скандала312
Конор обратился к Хабибу после поражения30
«Посадите меня в тюрьму, но отдайте мой пояс»352
Хабиб устроил массовую потасовку после триумфа480
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA Ближний Восток
00:56
«Противно от всего этого»: почему у Хабиба забирают пояс
MMA Статьи
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение