Путин позвонил Хабибу

Чемпион UFC Нурмагомедов рассказал, что Путин поздравил его с победой над Макгрегором

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против ирландца Конора Макгрегора "Путин позвонил после всего этого, поздравил меня с победой и сказал, что очень горд", — сообщил Нурмагомедов журналистам. В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе. Бой был остановлен в четвертом раунде, россиянин выиграл удушающим приемом.