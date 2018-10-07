«Эта война не закончится никогда»

Бой века в смешанных единоборствах наконец состоялся, Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор встретились в октагоне. 20 тысяч болельщиков в Лас-Вегасе стали свидетелями победы Хабиба и последовавшей массовой драки. Что происходило на UFC 229, и чем завершилось противостояние непримиримых соперников, рассказывает «Лента.ру»

Поражение Волкова и возвращение Кукуя

20-тысячный стадион T-Mobile Arena в Лас-Вегасе постепенно заполнялся. К началу боев основного карда турнира UFC 229 в зале почти не осталось свободных мест, а камера то и дело выхватывала из толпы счастливые лица знаменитостей. Все они пришли смотреть на бой века.

Но главного блюда нужно было еще дождаться. Основной кард открывали американки Фелис Херриг и Мишель Уоттерсон. Девушки, не хватающие звезд с неба, не сумели зажечь публику, показав довольно скучный бой. В итоге победу единогласным решением судей одержала Уоттерсон.

В следующем бою российские поклонники ММА придвинулись к экранам: в октагон выходил Александр Волков. До этого момента Русский Драго не проиграл ни одного боя в UFC. А после мартовской победы над Фабрисиу Вердумом о Волкове заговорили, как о ближайшем претенденте на титульный бой. Оставалось сдать последний экзамен в виде Деррика Льюиса — не самого атлетичного американца, выезжающего за счет сильного удара.

Волков начал бой уверенно, проведя несколько успешных комбинаций. Однажды Александр заметно потряс соперника, но не сумел его добить. Льюис пытался размашисто атаковать в ответ, но его удары были настолько очевидными и медленными, что Волков без труда их избегал.

За три раунда соперники успели побороться в партере, побиться в клинче, и Волков был в шаге от победы. Но за минуту до финальной сирены пропустил чудовищный по силе удар от выдохшегося соперника. И все — нокаут. О чемпионском бою, к сожалению, можно забыть.

Дальше в октагоне появились полутяжи Овинс Сен-Пре и Доминик Рейес. После бодрого первого раунда бойцы успокоились. В целом Рейес доминировал, а в конце третьего раунда отправил Сен-Пре в нокаут. Судья поединок не остановил, Овинс с трудом поднялся на ноги и дожил-таки до судейского решения. В итоге — победа Рейеса, американец остается непобежденным, выиграв 10-й раз в карьере.

Во втором по значимости бою турнира публику развлекали легковесы Тони Фергюсон и Энтони Петтис . Оба в прошлом владели чемпионскими поясами в этом дивизионе, оба славятся ярким стилем ведения поединка. И ставка боссов UFC сыграла.

В первом раунде соперники присматривались друг к другу, а во втором началось веселье. Петтис потряс Фергюсона, тот спасся, сделав кувырок. Энтони бросился добивать оппонента в партере, но увяз в гарде Эль Кукуя. Тони быстро восстановился, сумел подняться и пошел в размен. На окровавленных лицах спортсменов мелькали улыбки. Оба получали от происходящего явное удовольствие: Фергюсон вернулся в октагон после долго простоя и тяжелой травмы колена, Петтис снова оказался в эпицентре внимания и мог оправдать свое прозвище — Шоутайм.

Фергюсон завершил вторую пятиминутку активнее. Зрители застыли в предвкушении продолжения, но из угла Петтиса пришли неприятные новости: оказалось, в пылу борьбы Энтони не заметил, что сломал руку. Тренер сообщил об этом рефери, и на третий раунд бойцы уже не вышли. Фергюсон плакал от счастья, Петтис разочарованно качал головой, но болельщики уже забыли о них — впереди их ждал главный бой вечера.

Долгая ночь для Макгрегора

«Хабиб не любит пропускать удары, а в бою со мной он будет это делать. И это ему не понравится. Его ждет долгая ночь», — говорил Макгрегор перед боем.

Слова про долгую ночь — своеобразная отсылка к репликам Нурмагомедова . Одно из самым популярных обещаний Хабиба перед боем: устроить сопернику долгую ночь. Макгрегора часто упрекают в слабой выносливости, а в этом компоненте очень хорош Нурмагомедов. Поэтому план российского бойца сводился к тому, чтобы затащить соперника в партер и быстро лишить его сил. Несмотря на увещевания тренеров Макгрегора о выдающемся джиу-джитсу подопечного, вряд ли кто-то, включая самого Конора, верил в то, что на канвасе у него есть хоть какие-то шансы.

При этом противоположные прогнозы эксперты давали на тот случай, если россиянину не удастся провести быстрый тейкдаун, и бойцы станут выяснять отношения в стойке. Слишком многие соперники Макгрегора пострадали от его молниеносного удара с левой (особенно досталось Жозе Алдо, лишившемуся чемпионского пояса за 13 секунд). Хабиб прогрессировал в ударной технике от боя к бою, но все равно уступал ирландцу в этом компоненте. В окружении россиянина не скрывали: никто и не рассчитывает рубиться с Макгрегором. Абдулманап Нурмагомедов раскрывал часть плана сына на бой: за первый раунд Конор должен побывать на канвасе как минимум дважды.

***

И ожидания Нурмагомедова-старшего оправдались почти сразу. С первых секунд Макгрегор кинулся вперед, выбросив несколько ударов руками и ногами. Хабиб выдержал стартовый натиск соперника и провел тейкдаун. Ему долго не удавалось занять доминирующее положение, и лишь к середине пятиминутки российский боец обездвижил Конора у сетки. Хабиб не проявлял привычной активности, а Макгрегор выжидающе смотрел на судью в надежде, что Херб Дин поднимет их обратно в стойку. До конца первой пятиминутки ирландец пропустил несколько внушительных ударов и отправился переводить дух в свой угол.

Второй раунд не добавил оптимизма болельщикам Макгрегора. Неожиданно Хабиб пошел в размен и поймал Конора правым боковым. Ирландец рухнул на канвас, а Нурмагомедов ринулся на добивание. В результате Макгрегор пролежал под Хабибом остаток пятиминутки. Только на этот раз руки российского бойца были свободны, и он дал им волю. На Конора обрушилось сумасшедшее количество ударов, он чудом остался в сознании. Нурмагомедов вкладывался в каждый хаммерфист, а ближе к концу раунда попытался закончить бой досрочно, но его попытка выйти на кимуру успехом не увенчалась.

В третьем раунде Хабиб предложил Конору порубиться в стойке. Заметно измотанный ирландец замедлился на ногах, а его удар потерял резкость, но после каждой попытки в его исполнении у поклонников Нурмагомедова наверняка перехватывало дух. Хабиб пропустил несколько ударов, но они не нанесли ему видимого урона. Ближе к концу пятиминутки российский боец снова зажал оппонента у сетки, но так и не сумел перевести его в партер.

Зато это получилось в следующей пятиминутке. Конор снова оказался снизу, вновь выглядел беспомощно, а сил оказывать сопротивление уже не осталось. Хабиб пошел завершать начатое, забрал спину Макгрегора и провел удушение сзади через челюсть вконец вымотавшегося соперника. Несколько секунд — и Конор постучал по руке Хабиба в знак сдачи.

Вот все и кончилось.

Как бы не так. «Эта война не закончится никогда» — обещал до боя Макгрегор. Так и вышло.

Разъяренный Нурмагомедов поднялся с канваса, прикрикнул на поверженного соперника и отправился выяснять отношения с его секундантами. Его пытались остановить секьюрити, но куда им! Даже у Конора не вышло… В итоге Хабиб перебрался через сетку октагона и затеял драку с Диллоном Дэнисом — тренером Макгрегора по джиу джитсу. До боя он критиковал борьбу Нурмагомедова. В куче-мале замелькали полицейские.

В этот момент Конор пытался прийти в себя внутри клетки. Нурмагомедов устроил себе дополнительный раунд, значит и Макгрегору он нужен, решили секунданты Хабиба. Двое из них бросились на ирландца и успели нанести ему несколько ударов до того, как в дело вмешалась служба безопасности.

Прошло несколько минут. Макгрегора увели под конвоем, а Нурмагомедова в октагоне успокаивали его партнеры по залу Люк Рокхолд Даниэль Кормье . Тщетно. Хабиб отказывался успокаиваться и требовал, чтобы ему отдали его чемпионский пояс. Наступили самые тревожные мгновения для болельщиков россиянина — уж не дисквалифицируют ли его за драку после боя. К нему подошел глава UFC Дэйна Уайт и заявил, что пояс ему не отдадут.

Нурмагомедова увели в подтрибунное помещение. К облегчению фанатов в центр октагона вышел Брюс Баффер и провозгласил победу россиянина. Самая долгая ночь в карьере Хабиба и Конора завершилась. И, кажется, вопросов ни у кого не осталось.