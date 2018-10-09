Орлы в клетке не сидят — Хабиб объяснил драку после боя с Макгрегором

На «Анжи-Арене» в Махачкале прошла встреча чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с болельщиками. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан для встречи с болельщиками после победы над Конором Макгрегором . Чествование прошло на стадионе «Анжи-Арена». Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку после победы над Конором Макгрегором. «Я говорил уже, что 6 октября, когда клетка закроется, я за себя уже не отвечаю. То, что было после боя, кто осуждает, кто-то говорил, правильно. А я вам, знаете, что скажу? Орлы в клетке не сидят. И я им это показал. И самую большую мотивацию мне давал мой родной Дагестан», — сказал Нурмагомедов на встрече с болельщиками.