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«Орлы в клетке не сидят»
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Орлы в клетке не сидят — Хабиб объяснил драку после боя с Макгрегором 

ТК «Звезда» + ещё 45 2 часа назад
На «Анжи-Арене» в Махачкале прошла встреча чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с болельщиками.
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан для встречи с болельщиками после победы над Конором Макгрегором. Чествование прошло на стадионе «Анжи-Арена».
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку после победы над Конором Макгрегором.
«Я говорил уже, что 6 октября, когда клетка закроется, я за себя уже не отвечаю. То, что было после боя, кто осуждает, кто-то говорил, правильно. А я вам, знаете, что скажу? Орлы в клетке не сидят. И я им это показал. И самую большую мотивацию мне давал мой родной Дагестан», — сказал Нурмагомедов на встрече с болельщиками.
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