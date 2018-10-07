Ещё
Названа причина драки Хабиба и Конора после боя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна причина драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора 

Газета.Ru 1 час назад
Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган поведал о причинах драки, которую устроил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в зале после победы в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
"Диллон Дэнис оскорблял Нурмагомедова. Он говорил что-то в его адрес и провоцировал. После этого Хабиб просто перепрыгнул через ограждение и атаковал его. Я не мог поверить глазам. Думал, что Нурмагомедов просто взберется на ограждение и пошлет их к чертовой матери", — приводит слова журналиста SportsJoe.
Нурмагомедов победил Макгрегора благодаря удушающему приему, который он провел в четвертом раунде титульного боя.
Ранее чемпион UFC сравнил уход в бокс с уходом в кино.
Газета.Ru: последние новости
Конор Макгрегор назвал чемпионский пояс Хабиба Нурмагомедова "фейковым" Бой Хабиба и Конора закончился массовой дракой Чемпион UFC сравнил уход в бокс с уходом в кино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского бойца выгонят из UFC из-за Макгрегора220
Конор обратился к Хабибу после поражения239
Украинский футболист заткнул рот Макгрегору22
Макгрегор высказался о сокрушительном поражении242
В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора64
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA Ближний Восток
00:59
«Реванша не будет, Конор — пройденный этап»
MMA Статьи
00:56
«Противно от всего этого»: почему у Хабиба забирают пояс
MMA Криминал
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:56
«Хабиб свернул Конору его куриную шею»
MMA Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение