Стали известны результаты допинг-тестов Нурмагомедова, взятые пред боем с Макгрегором

Арслан Доциев, пресс-секретарь российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова сообщил результаты допинг-тестирования, проведённого перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе против ирландца Конора Макгрегора

«Допинг-тесты у Хабиба отрицательные, это стопроцентно», — приводит слова Доциева РИА Новости.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.