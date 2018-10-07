Стали известны результаты допинг-тестов Нурмагомедова

Арслан Доциев, пресс-секретарь российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова сообщил результаты допинг-тестирования, проведённого перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе против ирландца Конора Макгрегора.
«Допинг-тесты у Хабиба отрицательные, это стопроцентно», — приводит слова Доциева РИА Новости.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
Ранее Андрей Рябинский высказал мнение, что если Нурмагомедова лишат чемпионства UFC, то это сделает его ещё большей звездой.