Ещё
Садальский прокомментировал победу Хабиба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Садальский прокомментировал победу Нурмагомедова в поединке против Макгрегора 

RT на русском 1 час назад
Фото: AFP
Актёр Станислав Садальский в беседе с kp.ru прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против ирландца Конора Макгрегора.
«Я потрясён, я счастлив… И я понимаю, как ему тяжело было. Против весь зал, не было поддержки зала. И выиграть — это здорово», — заявил он.
В свою очередь, российский боец смешанного стиля, чемпион ММА Рамазан Эмеев в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что Нурмагомедову могут назначить наказание в виде штрафа, поскольку инцидент произошёл после боя.
«Он как чемпион бой выиграл, а это всё началось потом», — пояснил Эмеев.
Ранее Макгрегор заявил о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым.
RT на русском: последние новости
Нурмагомедов устроил драку в зале после победы над Макгрегором Стали известны результаты допинг-тестов Нурмагомедова, взятые пред боем с Макгрегором Обнародовано видео, на котором Нурмагомедов бросается в толпу после боя с Макгрегором
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедова жестко унизили после триумфа228
Названа причина драки Хабиба и Конора после боя194
Конор обратился к Хабибу после поражения254
Украинский футболист заткнул рот Макгрегору60
Российского бойца выгонят из UFC из-за Макгрегора252
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA Ближний Восток
00:59
«Реванша не будет, Конор — пройденный этап»
MMA Статьи
00:06
Известный рэпер попытался напасть на Хабиба
MMA
00:56
«Противно от всего этого»: почему у Хабиба забирают пояс
MMA Криминал
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:56
«Хабиб свернул Конору его куриную шею»
MMA Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение