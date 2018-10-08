Макгрегор заявил о «выигранной битве» у Нурмагомедова

После поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что выиграл битву.

«Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается», — написал Макгрегор в Twitter. We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 октября 2018 г.

Ранее в социальных сетях Макгрегор прокомментировал результаты боя крылатой фразой из фильма «Терминатор»: «I'll be back» («Я вернусь» — прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, после поражения ирландский боец заявил, что хочет повторить бой. Американские СМИ писали, что для «самой яркой звезды UFC» Макгрегора бой за титул чемпиона обернулся «поистине разгромным поражением».