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Макгрегор заявил о «выигранной битве» у Нурмагомедова
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Макгрегор заявил о «выигранной битве» у Нурмагомедова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 136 58 минут назад
Фото: Reuters
После поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что выиграл битву.
«Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается», — написал Макгрегор в Twitter.
Ранее в социальных сетях Макгрегор прокомментировал результаты боя крылатой фразой из фильма «Терминатор»: «I'll be back» («Я вернусь» — прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после поражения ирландский боец заявил, что хочет повторить бой. Американские СМИ писали, что для «самой яркой звезды UFC» Макгрегора бой за титул чемпиона обернулся «поистине разгромным поражением».
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