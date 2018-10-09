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Макгрегора могут наказать за потасовку после боя
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ESPN: ирландец Макгрегор может быть наказан за инцидент после боя с Нурмагомедовым 

ТАСС + ещё 210 4 часа назад
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор также может понести наказание за удар по члену команды Хабиба Нурмагомедова во время массовой потасовки, произошедшей по окончании титульного поединка с россиянином. Об этом в интервью ESPN сообщил председатель Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелл, которая расследует данный инцидент.
Ранее комиссия заморозила выплату гонорара Нурмагомедова до окончания разбирательств. Призовые деньги Макгрегора были выплачены. Однако теперь NSAC намерена привлечь к расследованию и ирландского бойца, так как на видеозаписи инцидента есть момент удара Макгрегором одного из членов команды россиянина.
"Мы подадим документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, — сказал Марнелл. — Мы должны как можно быстрее перейти к слушанию, так как изначально был удержан гонорар только одного бойца. Поэтому необходимо собрать все жалобы в ближайшие двое суток".
Что касается ситуации с Нурмагомедовым, то здесь комиссия будет прислушиваться к рекомендациям генерального прокурора штата. "Хабибу грозят и штраф, и дисквалификация — всегда так происходит, но, я думаю, что комиссия примет во внимание рекомендации генерального прокурора. Есть правила и положения, так что последствия будут соответствовать действиям бойца", — добавил председатель.
Также стало известно о том, что серьезное наказание может получить тренер по борьбе Нурмагомедова Эседулла Эмирагаев, напавший со спины на ирландского спортсмена и несколько раз ударивший его по голове. Сам Макгрегор не стал выдвигать обвинения против нападавших. "Есть много обвинений, которые можно предъявить человеку, пробравшемуся в октагон и трижды ударившему Макгрегора, мы точно знаем, кто он и где находится. Я должен сообщить об этом генеральному прокурору — это было серьезное правонарушение, оно заслуживает аналогичных последствий", — заключил Марнелл.
Следующее заседание NSAC состоится 24 октября, тогда планируется заслушать жалобы Нурмагомедова и Макгрегора. Решающее заседание комиссия планирует провести до конца ноября. Таким образом, решения по данному делу в ближайший месяц, по сообщению Марнелла, не будет.
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