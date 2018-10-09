Хабиба лишат части призовых

TMZ: Нурмагомедова лишат части призовых

Конором МакГрегором. Атлетическая комиссия штата Невада не станет удерживать призовые российского бойца смешанного стиля в размере двух миллионов долларов за драку, произошедшую после окончания поединка Хабиба Нурмагомедова

Однако Нурмагомедова «без сомнения» оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт. Его слова приводит новостной сайт Ти-эм-зэт.

Нурмагомедов «абсолютно точно» сохранит чемпионский пояс, однако ему может грозить отстранение от боев в США на срок от 4 до 6 месяцев.