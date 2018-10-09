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Хабиба лишат части призовых
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TMZ: Нурмагомедова лишат части призовых 

ИноСМИ + ещё 139 2 часа назад
Фото: © AP Photo, John Locher
Атлетическая комиссия штата Невада не станет удерживать призовые российского бойца смешанного стиля в размере двух миллионов долларов за драку, произошедшую после окончания поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором МакГрегором.
Однако Нурмагомедова «без сомнения» оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт. Его слова приводит новостной сайт Ти-эм-зэт.
Нурмагомедов «абсолютно точно» сохранит чемпионский пояс, однако ему может грозить отстранение от боев в США на срок от 4 до 6 месяцев.
ИноСМИ: последние новости
The Independent (Великобритания): Как потакание исламофобии МакГрегора вылилось в побоище после его поражения The Guardian (Великобритания): Конор Макгрегор и Хабиб готовятся к решающему поединку The Guardian (Великобритания): Конор Макгрегор может даже получить выгоду от своего неудачного боя с Нурмагомедовым
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