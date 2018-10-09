Хабиба лишат части призовых

Атлетическая комиссия штата Невада не станет удерживать призовые российского бойца смешанного стиля в размере двух миллионов долларов за драку, произошедшую после окончания поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором МакГрегором.
Однако Нурмагомедова «без сомнения» оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт. Его слова приводит новостной сайт Ти-эм-зэт.
Нурмагомедов «абсолютно точно» сохранит чемпионский пояс, однако ему может грозить отстранение от боев в США на срок от 4 до 6 месяцев.