Хабиба оштрафуют на 16 млн рублей

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов останется чемпионом UFC, но будет оштрафован на четверть миллиона долларов за участие в массовой драке после чемпионского боя. Об этом TMZ заявил президент UFC.

По словам Даны Уайта, пояс чемпиона в легком весе точно останется у Нурмагомедова, его призовые в размере двух миллионов долларов едва ли будут удержаны Атлетической комиссией штата Невада, однако россиянин, несомненно, заплатит штраф — около 250 тысяч долларов.

В воскресенье Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и стал чемпионом UFC в легком весе.

После боя Нурмагомедов и члены его команды приняли участие в массовой драке с представителями Макгрегора. Россиянин объяснил произошедшее оскорблениями в свой адрес, в адрес России и ислама.