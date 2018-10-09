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Хабиба оштрафуют на 16 млн рублей
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Хабиба оштрафуют на 16 млн рублей 

Рамблер + ещё 157 3 часа назад
Фото: © AP Photo, John Locher
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов останется чемпионом UFC, но будет оштрафован на четверть миллиона долларов за участие в массовой драке после чемпионского боя. Об этом TMZ заявил президент UFC.
По словам Даны Уайта, пояс чемпиона в легком весе точно останется у Нурмагомедова, его призовые в размере двух миллионов долларов едва ли будут удержаны Атлетической комиссией штата Невада, однако россиянин, несомненно, заплатит штраф — около 250 тысяч долларов.
В воскресенье Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и стал чемпионом UFC в легком весе.
После боя Нурмагомедов и члены его команды приняли участие в массовой драке с представителями Макгрегора. Россиянин объяснил произошедшее оскорблениями в свой адрес, в адрес России и ислама.
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