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Россияне оценили поведение Нурмагомедова
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Россияне оценили поведение Нурмагомедова 

Рамблер + ещё 35 2 часа назад
Фото: Instagram
Сорок процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что поведение Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором опозорило самого бойца и страну, которую он представляет.
Респондентам задали такой вопрос: «Что вы думаете о поведении Нурмагомедова, устроившего драку после боя с Макгрегором?». По мнению 34 процентов опрошенных, на тренера Макгрегора напали, так как «он сам напросился».
Еще 24 процента респондентов заявили, что «драться нехорошо», но такое случается со всеми. По их мнению, главное, что Нурмагомедов одержал победу.
Всего в опросе приняли участие 18280 человек.
Нурмагомедов 6 октября одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. В конце четвертого раунда Макгрегор упал, а Нурмагомедов применил удушающий прием, который стал для него победным.
После боя Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов. Позже россиянин принес извинения, напомнив, что Макгрегор перед боем оскорблял его и его отца.
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