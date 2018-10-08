В Сети появилась «собачья пародия» на Макгрегора

На видео маленький пес идет на задних лапах. Интернет-пользователи сочли, что его поведение напоминает действия Макгрегора перед боем.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. Бой продлился четыре раунда, каждый из которых завершился с преимуществом дагестанского бойца. В конце Макгрегор упал, а Нурмагомедов применил удушающий прием.

После боя Нурмагомедов покинул пределы клетки, началась массовая драка членов команд обоих бойцов. Российский боец позже принес извинения, напомнив, что Макгрегор оскорблял его и его отца. Перед боем ирландец называл отца и тренера Нурмагомедова Абдулманапа «дрожащим трусом», критиковал дагестанца из-за фотографий его отца с Рамзаном Кадыровым и попытался уличить в неуважении к президенту Владимиру Путину

Макрегор также говорил, что у Нурмагомедова не хватило духу выйти из автобуса во время нападения в апреле, а если бы он вышел, то «лежал бы в гробу».