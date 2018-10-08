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В Сети появилась «собачья пародия» на Макгрегора
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В Сети появилась «собачья пародия» на Макгрегора 

Рамблер + ещё 2 52 минуты назад
Фото: Reuters
Телеканал РЕН ТВ обратил внимание на «собачью пародию» на экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, набравшую популярность после его боя с Хабибом Нурмагомедовым.
На видео маленький пес идет на задних лапах. Интернет-пользователи сочли, что его поведение напоминает действия Макгрегора перед боем.
Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. Бой продлился четыре раунда, каждый из которых завершился с преимуществом дагестанского бойца. В конце Макгрегор упал, а Нурмагомедов применил удушающий прием.
После боя Нурмагомедов покинул пределы клетки, началась массовая драка членов команд обоих бойцов. Российский боец позже принес извинения, напомнив, что Макгрегор оскорблял его и его отца. Перед боем ирландец называл отца и тренера Нурмагомедова Абдулманапа «дрожащим трусом», критиковал дагестанца из-за фотографий его отца с Рамзаном Кадыровым и попытался уличить в неуважении к президенту Владимиру Путину.
Макрегор также говорил, что у Нурмагомедова не хватило духу выйти из автобуса во время нападения в апреле, а если бы он вышел, то «лежал бы в гробу».
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