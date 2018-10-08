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Нурмагомедов посмеялся над устроенной им дракой
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Нурмагомедов посмеялся над устроенной им дракой 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: @khabib_nurmagomedov
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте прокомментировал драку, произошедшую после боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Боец выложил фотографию, на которой он смеется, и подписал ее словами: «Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался».
Нурмагомедов также оценил случившееся.
«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, 6 октября все скажу, или вы реально хотели, чтоб меня там побили? Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой», — сказал он.
После победы над Макгрегором россиянин вырвался из октагона и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса. По словам отца Нурмагомедова, Дэнис провоцировал российского бойца.
«Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию», — подчеркнул Нурмагомедов-старший.
Для россиянина эта победа стала 27-й в 27 боях. Он защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
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