Что будет с Нурмагомедовым после боя века

Хабибу Нурмагомедову за спровоцированный им инцидент в мейн ивенте UFC 229. В середине четвёртого раунда дагестанский боец сдержал обещание — бывший экс-чемпион в двух весах ответил за сказанное ранее. Конор Макгрегор постучал. Приятно, что весь мир увидел: родителей обижать нельзя. Пока непонятно, какие санкции могут быть применены кза спровоцированный им инцидент в мейн ивенте UFC 229. В середине четвёртого раунда дагестанский боец сдержал обещание — бывший экс-чемпион в двух весах ответил за сказанное ранее.постучал. Приятно, что весь мир увидел: родителей обижать нельзя.

Через мгновенье, правда, Хабиб совершил поступок, за который, как он сам предположил, отец Абдулманап его «размажет». Орёл перелетел через клетку и зарубился второй раз за вечер — теперь с командой Макгрегора. В углу Конора поддерживали главный тренер Джон Кавана , тренер по ударной технике Оуэн Родди и тренер по джиу-джитсу Дилон Данис. В него-то и летел Хабиб двумя ногами.

Дэна Уайт не смог внятно ответить, какими санкциями будет угрожать россиянину Атлетическая комиссия Невады. Вероятно, Хабиб какое-то время не сможет выступать из-за дисквалификации. Но после неё болельщики обязательно захотят увидеть победителя крупнейшего боя в истории UFC. Кого же выберет Хабиб для возвращения?

Жорж Сен-Пьер

Канадца давно называли главным претендентом на бой с победителем поединка Хабиб — Конор. Великий канадский полусредневес вернулся в ММА в 2017 году, в пожилом для спорта возрасте (36 лет) и с ходу завладел поясом в категории до 84 кг, одолев Майкла Биспинга . Защищать титул Сен-Пьер не стал, посвятив время восстановлению от подготовки к дебюту в среднем весе. Жоржу пришлось в ударном темпе набирать массу — и желудок спортсмена не выдержал.

В данный момент канадец с виду в отличной форме и, кажется, действительно способен уложиться в лёгкую категорию. Для величайшего бойца в истории UFC Сен-Пьера было бы отличным вызовом сразиться с лучшим в мире на сегодняшний день — Хабибом. Да и возможный бонус в виде пояса в третьей весовой (что было бы уникальным рекордом) способен подтолкнуть Жоржа на самое опасное приключение в жизни.

Хабиб хочет этого боя — вот ещё причина, благодаря которой афиша следующего поединка Орла может стать не менее крутой (для хардкорных фанатов), чем у предыдущего. Нурмагомедов ещё весной в эфире шоу Ариэля Хельвани признался, что победа над Сен-Пьером стала бы идеальным дополнением к его наследию. Лишь бы обошлось без длительной дисквалификации для Хабиба.

Тони Фергюсон

Эль Кукуй — настоящий монстр. На UFC 229 Фергюсон возвращался в октагон спустя всего пять месяцев после тяжелейшей травмы колена — и камбэк у Тони получился незабываемым. Его соперника Энтони Петтиса публика задолго до боя записала в безнадёжного андердога. А ведь он — бывший чемпион.

Да, кризис в его некогда звёздной карьере тянется уже не первый год, но на турнире в Лас-Вегасе Петтис бился как чемпион. И если бы не перелом руки, ещё неизвестно, кто выиграл бы. Энтони в одном из эпизодов отправил Фергюсона в нокдаун, и тот благодаря чуду и своей феноменальной координации не позволил себя добить, восстановился и закатил на пару с соперником один из лучших боёв в истории лёгкого веса.

После такого выступления многие захотят увидеть Фергюсона в бою за пояс. Сам Тони при первой возможности вызвал Хабиба. Сначала грубо — когда ещё разгорячённый стоял в клетке, только победив Петтиса. А позже, на пресс-конференции, — порядочно и спокойно, подчеркнув: «Мы оба заслуживаем этот бой». Мы все заслуживаем этот бой, Тони, но кажется, его невозможно организовать.

Реванш с Макгрегором

Будьте добры, добавки. А что, вы не хотите увидеть ЭТО снова? Конор, например, уже выразил желание подраться с Хабибом вновь, добавив, что первый поединок удался на славу. Хотя на лице ирландца после его прошлой встречи с Хабибом не особо читалось удовольствие, можно быть уверенным, что он от этих своих слов не откажется.

Тут уже компании надо будет разговаривать с Нурмагомедовым и его командой, ведь Орлу особо нет резона снова вести дела с не самым приятным компаньоном. Однако UFC может настолько соблазниться афишей реванша века, что не пожалеет для Хабиба неприличный гонорар за согласие снова подраться с Конором.

Тут уже компании надо будет разговаривать с Нурмагомедовым и его командой, ведь Орлу особо нет резона снова вести дела с не самым приятным компаньоном. Однако UFC может настолько соблазниться афишей реванша века, что не пожалеет для Хабиба неприличный гонорар за согласие снова подраться с Конором.

Нейт и Дастин пользуется тем, что компания пока не может найти мейн ивент для одного из ключевых турниров года. Руководству давно пора задуматься о проблеме сгонки веса, так что Диаза и Порье многие поддерживают в их акции. И если у них получится продавить чемпионский бой в новом весе, то победитель этой пары автоматически выпадает из обоймы претендентов на пояс Хабиба.