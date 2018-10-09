Глазами болельщика: как Хабиб и Макгрегор сделали бой сенсацией

Хабиб победил, дотерпел, вытерпел. Не знаю, какой глагол нужно подобрать сюда, чтобы описать то, что происходило в бойцовской клетке Лас-Вегаса. И по окончании боя я могу сказать: оба бойца написали учебник по смешанным боевым искусствам — в сражении между двумя выдающимися бойцами были и эффектные удары, и грамотное поведение в партере.

Предисловие к учебнику, однако, не задалось. Я имею в виду взаимные «уколы», оскорбления, попытки ударить друг друга. Хоть некоторые комментарии и были результатом хорошего острословия, остальное поведение бойцов — ужасный пример для мальчишек и юношей, которые очарованы романтикой этого жесткого вида единоборств. Когда я рос, тренеры по единоборствам учили пацанов главному: все, что ты узнаешь в зале, никогда не должно применяться на улице и на публике. Тут, увы, мы увидели обратный пример.

Дальше — просто хрестоматия. Первую главу я бы назвал «Язык тела и жестов». Для меня были интересны минимальные движения в самом начале. По ним можно было догадаться, что вначале Хабиб нервничал, Конор был более уверен, так как больше шел вперед на соперника. Ну а в последующих раундах уход от ударов в исполнении и того, и другого был филигранным. От такой тактики, конечно же, скучали те, кто приехал посмотреть нокаут. Но истинные поклонники единоборств получали удовольствие.

Вторая глава «Удары и защита от них». В первом раунде преимущество было за Макгрегором, который слегка ошарашил Хабиба своей заряженностью на бой. Во втором раунде ответил уже Хабиб — и как ответил: Конор почти отлетел в сетку. Он не ожидал такого резкого удара дагестанца. Подкупало также и то, что в противостоянии стоя никто не проиграл, хотя и тот, и другой напропускали достаточно ударов.

Третья глава — работа в партере. Тут, безусловно, для начала надо повторить материал из первой главы о языке телодвижений. Оба бойца прекрасно «читали» друг друга — и тут борьба уже шла жесткая, вязкая, в которой сочетались приемы разных видов борьбы — и сочетались мастерски. Отдельный параграф должен быть посвящен тому, как разглядеть минимальный шанс на проведение удушающего приема. Это и показал Хабиб, который буквально провел болевой прием незаметно для Макгрегора. Конор терпел достаточно долго, но все-таки сдался.

Очень рад, что схватка между двумя выдающимися атлетами не превратилась в мордобой. Бойцы показали вектор развития смешанных боевых искусств. И вектор этот достаточно прост. Любой бой — сочетание многих факторов, овладеть которыми можно только через терпение, трудолюбие и уважение к сопернику, а не через крики и громкие заявления в прессе.

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