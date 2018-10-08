«Макгрегор» пожаловался на побои от Нурмагомедова

Полиция Уфы зарегистрировала заявление от неизвестного, который представился Конором Макгрегором и пожаловался на побои, нанесенные российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«В воскресенье в полицию Уфы поступило сообщение от анонима, который заявил от имени бойца Макгрегора, что его избил Хабиб, и просит найти обидчика. Заявление зарегистрировано», — заявил источник агентству РИА «Новости».

Заявление «Макгрегора» рассматриваться не будет, поскольку драка между ним и Нурмагомедовым произошла не в Уфе, а в Лас-Вегасе.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся 6 октября в Лас-Вегасе. Победу в поединке одержал россиянин, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка Хабиб затеял драку с командой соперника, разнять дерущихся удалось лишь с помощью полиции.