Хабиб встретится с Путиным

Корреспондент издания встретил Нурмагомедова в самолете, который летел в Ульяновск, и поинтересовался у бойца, летит ли он туда, чтобы встретиться с Путиным на форуме «Россия — спортивная держава».

«Для этого и летим», — с улыбкой сообщил спортсмен и попросил больше не снимать его на видео.

На прошлой неделе Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора

Форум «Россия — спортивная держава» проводится под патронатом президента России Владимира Путина с 2009 года. Форум нынешнего года пройдет в Ульяновске 10-12 октября.