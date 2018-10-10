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Хабиб встретится с Путиным
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Хабиб встретится с Путиным 

Рамблер + ещё 53 1 час назад
Фото: Reuters
Хабиб Нурмагомедов встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сам боец смешанных единоборств сообщил «Лайфу».
Корреспондент издания встретил Нурмагомедова в самолете, который летел в Ульяновск, и поинтересовался у бойца, летит ли он туда, чтобы встретиться с Путиным на форуме «Россия — спортивная держава».
«Для этого и летим», — с улыбкой сообщил спортсмен и попросил больше не снимать его на видео.
На прошлой неделе Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора.
Форум «Россия — спортивная держава» проводится под патронатом президента России Владимира Путина с 2009 года. Форум нынешнего года пройдет в Ульяновске 10-12 октября.
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