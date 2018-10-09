Ещё
Отец Хабиба простил Макгрегора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец Хабиба простил Макгрегора 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Абдулманап Нурмагомедов, отец победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал оскорбления ирландского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Конора Макгрегора во время пресс-конференций накануне боя, сообщает "Советский спорт".
"Я прощаю Конора Магрегора, всё в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо", — заявил Нурмагомедов-старший в своём инстаграме.
Ранее стали известны подробности драки после дагестанского спортсмена и Макгрегора.
Газета.Ru: последние новости
Стала известна причина драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора "Макгрегор" написал заявление на Хабиба в отделении полиции Уфы Фанаты устроили массовые беспорядки на встрече с Нурмагомедовым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стулом в табло»: Захарова о Кокорине и Мамаеве203
Кокорин и Мамаев задержаны46
«Краснодар» решил выгнать Мамаева85
В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора117
Нурмагомедова оставят без денег381
Видео
02:49
«Стулом в табло»: Захарова о Кокорине и Мамаеве
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
03:28
Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
Футбол
01:12
За видео драки футболистов предлагали миллионы
Футбол
02:33
«Краснодар» решил выгнать Мамаева
Футбол
03:54
Кокорин и Мамаев задержаны
Футбол Криминал
01:12
Появилось видео избиения чиновника Кокориным и Мамаевым
Футбол Прочее
01:05
Собака выбежала на поле во время матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение