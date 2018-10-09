Макгрегора отстранили от боев

Конор Макгрегор на месяц отстранен от проведения боев в UFC

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора от проведения боев сроком на один месяц. Об этом сообщает пресс-служба NSAC.

В ночь на воскресенье Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Российский спортсмен провел удушающий прием в четвертом раунде, заставив соперника сдаться.

Отмечается, что 30-летний Макгрегор не сможет участвовать в боях по медицинским показаниям.

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.

Макгрегор является самым известным бойцом в истории UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.