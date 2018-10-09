«Зверь другого уровня»: что ждет Хабиба после Конора

Хабиба Нурмагомедова после защиты титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории ждут серьезные разбирательства с комиссией. Несмотря на возможное исключение из промоушена, заклятый враг россиянина Конор Макгрегор уже требует реванша. «Газета.Ru» разбирает возможные варианты развития карьеры россиянина.

Нурмагомедов на турнире UFC 229, проходившем в Лас-Вегасе, приемом удушающего одолел ирландца Макгрегора и отстоял-таки титул чемпиона. У непобежденного россиянина теперь на счету в смешанных единоборствах (MMA) 27 побед в 27 поединках. Несмотря на потасовку после боя с Конором, Хабиб совершенно точно сохранит титул — это решение UFC. Теперь его ждет либо защита с серьезным соперником, либо еще один поединок с Макгрегором.

Конор не заслужил реванш

В сентябре 2018 года президент UFC Дана Уайт объявил, что Макгрегор заключил новый контракт с промоушеном. Данные о его длительности разнятся — по информации различных источников, соглашение рассчитано от шести до восьми боев, включая проигранный поединок с Дагестанским Орлом. Как признался Уайт, новый контракт сделал ирландца самым богатым бойцом в мире — он получил рекордный гонорар в истории смешанных единоборств.

Для UFC Конор является золотой жилой. Его добрые отношения с Даной Уайтом, который всячески поддерживает ирландца и даже распивает с ним виски во время пресс-конференции, только подчеркивают это. Даже после двух лет вне октагона Конору разрешили провести титульный бой, когда имелись более достойные соперники. Хотя ирландец и разгромно уступил Хабибу, но спрос на него никуда не делся: он остался самым продаваемым спортсменом в UFC. Так, провести с ним поединок уже вызвался экс-чемпион среди легковесов Жозе Альдо

«Тебе некуда бежать! Настало время!» — написал бразилец в своем твиттере.

В 2015 году Конор и Альдо уже встречались в бою за объединенный титул чемпиона UFC в полулегком весе. Тогда ирландец отправил соперника в нокаут уже на 13-й секунде поединка. Сейчас Альдо по-прежнему на хорошем уровне, так что для Макгрегора этот бой мог бы стать неплохим подспорьем для возвращения в борьбу за титул (если он вообще собирается это делать).

Но ирландец не так давно заявил, что не против провести поединок-реванш по правилам бокса против Флойда Мейвезера. Если бой состоится, то совершенно наверняка повторится избиение ирландца. Как, собственно, это и случилось летом 2017 года. Зачем в такой ситуации Конору в качестве абсолютного андердога идти на Флойда? После поединка с Хабибом его команда оправдывалась, что ирландец не был в клетке два года. Очевидно, что главная мотивация Конора — не возвращение титула, а заработок.

Учитывая его популярность, это фантастическая возможность, и он ей пользуется очень умело.

Хабибу в этой ситуации не следует соглашаться на реванш с ирландцем. Он — боец совершенно другого уровня; он в буквальном смысле разбил Конора, не встретив сопротивления.

Повторный бой с Макгрегором будет шагом назад для чемпиона, поскольку тот не является для него равным соперником.

Хабибу необходимо доказывать свой статус в боях с реальными претендентами на титул, а не опускаться до поединков, где оскорблений и скандалов больше, чем спорта.

С другой стороны, надо понимать, что UFC вправе обязать Нурмагомедова провести реванш против Макгрегора. Дана Уайт наверняка захочет заработать больше, учитывая бешеный доход от поединка на UFC 229. Только выручка после продажи билетов составила $17 млн Если прибавить невыплаченные Хабибу и Конору их призовые, а также доход от проданных телеправ, то эта сумма возрастет в несколько раз. И, пока комиссия не приняла решение по инциденту, всеми этими средствами владеет UFC.

Вероятнее всего, большая часть денег останется непосредственно у промоушена — комиссия должна наказать спортсменов. Заработать столько Уайт больше не сможет, поскольку закат карьеры Хабиба и Конора уже близок.

А реванш, независимо от несоизмеримых сил соперников, в любом случае принесет большие деньги. Конор же вряд ли уже сможет когда-либо противостоять Хабибу, учитывая ту пассивность, с которой он бился в своих последний поединках.

UFC четко обозначил свою позицию по возможному реваншу: у нас есть еще и Фергюсон.

Об этом Дана Уайт сказал Макгрегору на его запрос об ответной встрече.

Лучшим развитием событий для Орла станет встреча с американцем Тони Фергюсоном. Любопытно, что Хабиб и Эль Кукуй уже могли подраться — и не один раз, а четыре. Каждый раз спортсменами мешали травмы, и поединки отменялись. После очередного несостоявшегося боя в марте 2017 года UFC решил отказаться от этой затеи, устроив россиянину бой с Конором.

В последствии 34-летний Фергюсон выступил на UFC 229 в основном карде. Перед главным боем вечера он в ожесточенной схватке техническим нокаутом одолел своего соотечественника Энтони Петтиса , а залитый кровью настил октагона сделал поединок «Боем вечера».

Фергюсон был однозначным фаворитом, но не ожидал такой прыткости от Петтиса и едва не отправился в нокдаун. Если бы не сломанная рука Энтони, то не ясно, кто стал бы претендентом на бой с Хабибом.

Тони оправдал свой уровень и показал, что готов к борьбе за титул.

К концу поединка на лице Петтиса не было живого место. Стиль Фергюсона может быть реальной угрозой для Хабиба, потому что если в партере ему нет равных в UFC, то стойка — его слабое место. У Конора потрясающая левая и выдающаяся работа в стойке, поэтому даже в своей далекой от идеала форме он мог составить конкуренцию россиянину. У Фергюсона схожая манера боя: хорошо работает в стойке, сильно бьет, держит защиту. Хабиб не так силен в этих компонентах, поэтому Тони доставит ему большие проблемы.

Макгрегор в одном из своих многочисленных оскорбительных заявлениях в адрес Хабиба сказал важную и правильную вещь: дагестанец никогда не дрался с серьезными соперниками. Эл Яквинта и Конор стали его самыми большими противниками. А Фергюсон будет куда мощнее и Конора, и Яквинты. В спортивном плане поединок против Тони станет для Хабиба самым большим в его карьере.

Фергюсон прекрасное понимает свои регалии и возможности, потому сразу после победы над Петтисом поспешил вызвать Хабиба, подчеркнув несостоятельность Конора.

«Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Хабиб — чемпион, я тоже остаюсь чемпионом. Конор со мной драться не хочет. Он вышел на взвешивание, увидел меня и замер. Никто не хочет быть со мной один на один в клетке, никто не хочет получать мои удары. Я зверь другого уровня. Я — чемпион», — сказал Фергюсон.

Еще одним вариантом для Хабиба может быть переход в другой вес. Тот же Конор был чемпионом и в легкой, и в полулегкой весовой категории. Но до боя с Фергюсоном такие изменения маловероятны.