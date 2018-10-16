Нурмагомедов отказал в интервью Дудю

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, сообщает корреспондент «Чемпионата» Риган Рахматулин.

По информации из лагеря дагестанского бойца, изначально Нурмагомедов принял предложение автора YouTube-программы «ВДудь», но затем по неизвестным причинам изменил своё решение. Интервью планировалось незадолго до поединка россиянина с ирландцем Конором Макгрегором . Таким образом, Хабиб мог стать первым в истории «ВДудя» гостем-спортсменом.

Число подписчиков канала на данный момент составляет около четырёх млн человек. Интервьюируемыми на канале телеведущего и спортивного журналиста становятся известные российские политики, музыканты, общественные деятели.

6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC. Хабиб провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться.