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Нурмагомедов отказал в интервью Дудю
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Нурмагомедов отказал в интервью Дудю 

Чемпионат.com + ещё 69 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, сообщает корреспондент «Чемпионата» Риган Рахматулин.
По информации из лагеря дагестанского бойца, изначально Нурмагомедов принял предложение автора YouTube-программы «ВДудь», но затем по неизвестным причинам изменил своё решение. Интервью планировалось незадолго до поединка россиянина с ирландцем Конором Макгрегором. Таким образом, Хабиб мог стать первым в истории «ВДудя» гостем-спортсменом.
Число подписчиков канала на данный момент составляет около четырёх млн человек. Интервьюируемыми на канале телеведущего и спортивного журналиста становятся известные российские политики, музыканты, общественные деятели.
6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC. Хабиб провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться.
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