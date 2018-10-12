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«Я бы сорвался раньше»: Емельяненко поддержал Хабиба
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Александр Емельяненко: у Нурмагомедова колоссальное терпение, лично я бы сорвался раньше 

RT на русском + ещё 25 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался об инциденте с участием Хабиба Нурмагомедова, который произошедшей после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.
«Я так скажу, зная всю ситуацию немного больше, чем общественность: у Хабиба колоссальное терпение и мужество, лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам. Тот хотел психологически раздёргать Хабиба, вывести его из равновесия перед таким ответственным боем», — приводит слова Емельяненко Sport24.
Он отметил, что своим поведением хотел, чтобы потасовка, случившаяся после боя, произошла до него.
«Но в итоге все всё видели своими глазами. И Конору надо набраться мужества и — каким бы он ни был скандальным, вредным, противным — извиниться. За свои слова, за свой язык, за свой угол», — добавил боец.
По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.
Ранее сообщалось, что слушания по делу Нурмагомедова и Макгрегора пройдут 24 октября.
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