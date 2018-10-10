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Нурмагомедов представлен к награде
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Нурмагомедов представлен к награде 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову после победы над ирландцем Конором Макгрегором присвоят звание «Народный герой Дагестана», сообщили общественники.
«Хабиб Нурмагомедов за особый вклад в развитие отечественного спорта и завоевание пояса чемпиона UFC представлен к званию «Народный герой Дагестана». Решение о награждении уже принято, в ближайшее время ему будет вручена золотая звезда с орлом «Народный герой Дагестана», — сообщил координатор общественного регионального движения «Родной Дагестан» Гасангусейн Абдулжелилов, передает ТАСС.
Он отметил, что награду бойцу вручит руководство движения «Родной Дагестан» вместе с представителями органов власти и общественности.
«Это высшая общественная награда республики, которая присуждается за значительный вклад в решении задач социально-экономического, духовно-нравственного и культурного развития республики. Она учреждена более 10 лет назад движением «Родной Дагестан». На сегодня этой награды удостоены около 20 человек в республике», — подчеркнул Абдулжелилов.
В разные годы званием награждались бизнесмен Сулейман Керимов, олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев, генерал КГБ Омар Муртазалиев, общественный деятель Гамзат Гамзатов.
Напомним, в воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга. По итогам боя Нурмагомедов занял второе место в обновленном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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