Ещё
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется» 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и поздравил его с победой над ирландцем Конором Макгрегором.
«Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — приводит "Дождь" слова президента.
Путин пожелал Нурмагомедову успехов в будущих выступлениях и попросил отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова не наказывать сына строго за драку, которую тот устроил с командой соперника после боя.
«Буду просить твоего папу, что он тебя не строго наказывал, потому что всё-таки главную задачу ты решил — бой выиграл, выиграл достойно и убедительно. Ну и хочу выразить надежду на то, что всё-таки идеалы спорта будут превыше всего — заработков, реклам. Я имею в виду прежде всего команду твоих соперников. И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе — мужской и спортивной», — сказал Путин.
Нурмагомедов заявил, что, в отличие от своего соперника Конора Макгрегора, вел себя «достойно», однако не смог справиться с некоторыми провокациями с его стороны.
6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться.
Комментарии99
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина242
Кокорин явился на допрос вслед за Мамаевым100
Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу52
Мамаев задержан на 48 часов28
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением390
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
05:24
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
MMA
04:37
Кокорин явился на допрос вслед за Мамаевым
Футбол
04:37
Мамаев задержан на 48 часов
Футбол Прочее
01:12
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина
Футбол
08:15
Мамаева и Кокорина не захотели видеть в Крыму
Футбол
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
08:15
МВД сделало заявление о неявке Кокорина
Футбол
Черчесов отреагировал на скандал с Кокориным
Футбол Происшествия
08:15
Вопрос о драках Кокорина рассмешил Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение