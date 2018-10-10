«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»

Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и поздравил его с победой над ирландцем Конором Макгрегором.

«Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — приводит "Дождь" слова президента.

Путин пожелал Нурмагомедову успехов в будущих выступлениях и попросил отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова не наказывать сына строго за драку, которую тот устроил с командой соперника после боя.

«Буду просить твоего папу, что он тебя не строго наказывал, потому что всё-таки главную задачу ты решил — бой выиграл, выиграл достойно и убедительно. Ну и хочу выразить надежду на то, что всё-таки идеалы спорта будут превыше всего — заработков, реклам. Я имею в виду прежде всего команду твоих соперников. И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе — мужской и спортивной», — сказал Путин.

Нурмагомедов заявил, что, в отличие от своего соперника Конора Макгрегора, вел себя «достойно», однако не смог справиться с некоторыми провокациями с его стороны.

6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться.