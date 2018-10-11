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Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором войной за Родину
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Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором войной за свою Родину и религию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о драке вне октагона после его боя с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Коммерсант". Поединок Нурмагомедов выиграл удушающим приёмом в четвёртом раунде.
"Конор шел в октагон, как на бой, а я — как на войну! Я шел на войну за свою Родину и за свою религию, которую не позволю оскорблять никому. И то, что было после боя, — это было послание всем другим людям, чтобы они так не делали.
Мне очень тяжело было молчать на пресс-конференциях, просто невероятно. Но я справился. Мне отец поставил за это пять с плюсом. Я не помню, когда заслуживал такую оценку от отца. Он сказал, что сам был удивлен тем, как я вел себя. Зато все те эмоции, которые я тогда сберег, я смог направить туда, куда надо было, во время боя.
Все, что было сделано после боя, сделал бы еще раз. Возможно, в свои 30 лет я не слишком умен, но я все сделал правильно.
Последствия? Чемпионский пояс не отберут, уже не отобрали. Может быть, запретят выступать в штате Невада на какое-то время. Призовые недодадут. Говорят, на $300 тысяч могут оштрафовать", — признался боец.
Ранее глава UFC посмеялся над Хабибом Нурмагомедовым.
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