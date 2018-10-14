Емельяненко отказался драться с россиянами 

Федор Емельяненко отказывается выходить на поединки против соотечественников. «Последний император» специально попросил руководство Bellator исключить подобную возможность, особенно на закате карьеры
В послужном списке россиянина (38 побед, пять поражений, один бой признан несостоявшимся) действительно отсутствуют граждане России.
«Многим российским бойцам я лично помогал. И мне не так важно, как ко мне относятся. Для меня важно мое отношение к ним», —рассказал Емельяненко «Пятому каналу».
Известно, что россияне активно выступают в Bellator. News.ru сообщал о досрочной победе Сергея Харитонова над Роем Нельсоном. Также в дивизионе бьются подопечные «Последнего императора»: Вадим Немков, Валентин Молдавский и Кирилл Сидельников.