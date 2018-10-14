Емельяненко отказался драться с россиянами

Федор Емельяненко отказывается выходить на поединки против соотечественников. «Последний император» специально попросил руководство Bellator исключить подобную возможность, особенно на закате карьеры

В послужном списке россиянина (38 побед, пять поражений, один бой признан несостоявшимся) действительно отсутствуют граждане России.