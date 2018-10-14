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Емельяненко отказался драться с россиянами
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Емельяненко отказался драться с россиянами 

News.ru + ещё 14 8 часов назад
Фото: twitter.com/BellatorMMA
Федор Емельяненко отказывается выходить на поединки против соотечественников. «Последний император» специально попросил руководство Bellator исключить подобную возможность, особенно на закате карьеры
В послужном списке россиянина (38 побед, пять поражений, один бой признан несостоявшимся) действительно отсутствуют граждане России.
«Многим российским бойцам я лично помогал. И мне не так важно, как ко мне относятся. Для меня важно мое отношение к ним», —рассказал Емельяненко «Пятому каналу».
Известно, что россияне активно выступают в Bellator. News.ru сообщал о досрочной победе Сергея Харитонова над Роем Нельсоном. Также в дивизионе бьются подопечные «Последнего императора»: Вадим Немков, Валентин Молдавский и Кирилл Сидельников.
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