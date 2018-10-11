Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

Нурмагомедов пригрозил уходом из UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пригрозил уходом из UFC, если организация не допустит его друга Зубайру Тухугова к бою с Артемом Лобовым

Ранее глава UFC Дана Уайт объявила, что Тухугов не будет допущен к бою с Лобовым после того как ударил Макгрегора после его поединка с Нурмагомедовым. Организация также рассматривает возможность расторжения контракта с Тухуговым.

На своей странице в Instagram Нурмагомедов обратился к UFC и пригрозил, что может уйти вслед за Тухуговым. Он также заявил, что гонорар за бой с Макгрегором организация может оставить себе.