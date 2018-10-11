Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пригрозил уходом из UFC, если организация не допустит его друга Зубайру Тухугова к бою с Артемом Лобовым.
Ранее глава UFC Дана Уайт объявила, что Тухугов не будет допущен к бою с Лобовым после того как ударил Макгрегора после его поединка с Нурмагомедовым. Организация также рассматривает возможность расторжения контракта с Тухуговым.
На своей странице в Instagram Нурмагомедов обратился к UFC и пригрозил, что может уйти вслед за Тухуговым. Он также заявил, что гонорар за бой с Макгрегором организация может оставить себе.
«И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца», — написал Хабиб.