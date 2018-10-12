Ещё
Кадыров одарил Нурмагомедова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кадыров одарил Нурмагомедова 

Lenta.ru 47 минут назад
Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова подарил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову автомобиль Mercedes W222 за победу над ирландцем Конором Макгрегором. Об этом в Instagram-аккаунте рассказал друг россиянина, боец MMA Шамиль Завуров.
«Вот такой подарок получил наш чемпион Хабиб Нурмагомедов сегодня от брата Рамзана Кадырова. Самое приятное, что он лично проводил нас до границы», — написал Завуров.
Кроме того, Рамзан Кадыров присвоил Нурмагомедову звание почетного гражданина Грозного. Глава Чечни уточнил, что это произошло на торжественном ужине, который был устроен в честь приезда бойца в Грозный.
10 октября президент Владимир Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой в поединке.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона прошел 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде. Боец одержал 27-ю победу кряду и остался непобедимым.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии30
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно будущее Кокорина в «Зените»199
Овечкин подрался с поклонником4
Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали26
В поддержку Кокорина и Мамаева готовят флешмоб85
Личное фото Загитовой вызвало дискуссию8
Видео
01:22
Кадыров одарил Нурмагомедова
MMA
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол
04:51
В поддержку Кокорина и Мамаева готовят флешмоб
Футбол Прочее
01:10
Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда
Футбол
04:54
«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум
MMA Статьи
02:54
Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
Футбол
01:10
«Повезло, что вы живы»: футболисты услышали вердикт
Футбол Статьи
00:31
Овечкин подрался с поклонником
Хоккей
03:51
Мамаев и Кокорин могут сесть на три года
Футбол
01:42
Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение