Кадыров одарил Нурмагомедова

«Вот такой подарок получил наш чемпион Хабиб Нурмагомедов сегодня от брата Рамзана Кадырова. Самое приятное, что он лично проводил нас до границы», — написал Завуров. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шамиль Завуров (@shamilzavurov) 11 Окт 2018 в 2:47 PDT

Кроме того, Рамзан Кадыров присвоил Нурмагомедову звание почетного гражданина Грозного. Глава Чечни уточнил, что это произошло на торжественном ужине, который был устроен в честь приезда бойца в Грозный.

10 октября президент Владимир Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой в поединке.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона прошел 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде. Боец одержал 27-ю победу кряду и остался непобедимым.