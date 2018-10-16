50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова

Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон , известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко отреагировал на слова менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.

«Ещё один пример плохого представления. Этот дурак в дешёвом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — приводит слова рэпера «Чемпионат» со ссылкой на его Instagram.

Напомним, что 50 Cent предложил спортсмену $2 млн за переход в Bellator. Менеджер Нурмагомедова после этого заявил, что российский боец будет рассматривать предложение от $50 млн Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором.