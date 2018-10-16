Ещё
50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова
Далее:
Читайте также:
Ещё

50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова 

RT на русском + ещё 59 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко отреагировал на слова менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.
«Ещё один пример плохого представления. Этот дурак в дешёвом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — приводит слова рэпера «Чемпионат» со ссылкой на его Instagram.
Напомним, что 50 Cent предложил спортсмену $2 млн за переход в Bellator. Менеджер Нурмагомедова после этого заявил, что российский боец будет рассматривать предложение от $50 млн  Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором.
RT на русском: последние новости
Нурмагомедов мог выступать за Украину Нурмагомедов ответил 50 Cent на критику своего менеджера Кадыров подарил Нурмагомедову автомобиль за победу над Макгрегором
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов задолжал ей 15 миллионов
Россиянка отказалась выступать в США
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот787
Нурмагомедов хотел стать украинцем
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО421
Видео
03:49
Назревает еще один скандальный бой с Нурмагомедовым
MMA
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
00:17
Россиянка отказалась выступать в США
Фигурное катание Статьи
13:49
Адвоката Мамаева поймали на лжи
Футбол
00:58
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым
Летние виды спорта
Lada Sport Rosneft стала лидером финала сезона СМП РСКГ
Автоспорт
02:29
Мутко возвращается в футбол
Футбол
02:45
Мать Кокорина объяснила улыбку сына при задержании
Футбол
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение