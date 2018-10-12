MMA может стать олимпийским видом спорта

Вице-президент Союза MMA РФ Борис Бурзиев сообщил, что смешанные боевые искусства могут стать олимпийским видом спорта. Он также рассказал и о других изменениях в данном виде единоборств. Интервью журналистам Бурзиев дал накануне чемпионата Европы, написал портал «Ридус»

Чемпионат мира по MMA стартовал в Гвадалахаре 12 октября. В этом году он проходит в объединенном формате. Его организуют федерации IMMAF и WMMAA.

«По новому регламенту бойцы, имеющие даже минимальный профессиональный рекорд, не смогут принять участие в чемпионате. Полноценной профессиональной карьерой это назвать нельзя, это единичные выступления, но послаблений в допуске нет», — рассказал Борис Бурзиев.

По его словам, новые правила коснулись спортсменов не только из России, но и из большинства стран, где функционируют национальные федерации MMA.

В ноябре состоится чемпионат мира, после которого планируется принять некоторые изменения в правилах допуска, весовых категориях, спортивно-техническом регламенте. В MMA войдут женские бои. В связи с изменениями будут отредактированы нормативные документы.