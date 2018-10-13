Названа дата реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым

Тренер ирландца заявил, что, вероятнее всего, следующим боем Макгрегора станет реванш с Хабибом.

Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что реванш между его подопечным и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым может состояться уже 16 марта. Однако пока эта дата лишь предположительная.

При этом, как уточняет портал Mmaweekly, в настоящее время Кавана раздумывает также еще над одной датой — 17 марта.

«Я думаю, что следующим боем Конора станет реванш с Хабибом», — заявил он.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на предложение американского рэпера 50 Cent перейти в Bellator MMA.