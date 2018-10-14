Ещё
Емельяненко нокаутировал американца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Емельяненко побил американца 

Lenta.ru + ещё 64 2 часа назад
Фото: Gregory Payan / AP
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко победил американца Чейла Соннена техническим нокаутом в полуфинале гран-при тяжеловесов Bellator. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Бой прошел в Нью-Йорке. Емельяненко хватило одного раунда, чтобы одержать победу. Судья остановил поединок, когда россиянин нанес несколько ударов по пассивно защищавшемуся Соннену.
В другой полуфинале гран-при победу над Мэттом Митрионом праздновал Райан Бэйдер. Бой прошел в ночь на 13 октября.
В четвертьфинале турнира тяжеловесов Емельяненко оказался сильнее американца Фрэнка Мира. Российский боец одержал победу нокаутом. Соннен в свою очередь по решению выиграл у соотечественника Квинтона Джексона.
В активе 42-летнего Емельяненко 38 побед и пять поражений. Россиянин был чемпионом японской организации Pride с 2003 по 2007 год в тяжелой весовой категории.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот480
Мамаев рассказал о первых днях в заключении100
Нурмагомедов назвал условие нового боя13
Названа дата реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым61
Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера5
Видео
04:27
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на «Дом-2»
Футбол
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
03:37
Кокорину и Мамаеву предрекли «дойку» в СИЗО
Футбол
02:42
Глушакову предрекли судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
04:37
Пора по камерам: как разошлись дороги Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
04:16
Имущество звезды «Спартака» арестовано после скандала
Футбол
01:22
Хабибу предложили два миллиона за отказ от UFC
MMA
01:42
Нурмагомедову сделали неожиданное предложение
MMA
04:37
Чемпион мира заступился за Кокорина и Мамаева
Легкая атлетика
01:22
Кадыров одарил Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение