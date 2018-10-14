Боец MMA поймал соперника на болевой в прыжке

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Винни Магальяйнс победил американца Ракима Кливленда на турнире PFL. Видео окончания боя разместил в своем Twitter-аккаунте пользователь Caposa.

34-летний бразилец сперва применил прием «летающий треугольник», повиснув ногами на шее оппонента. После этого Магальяйнс достал руку Кливленда, и вывел ее из естественного положения, осуществив болевой прием, известный как «кимура».

Бразилец одержал 18-ю победу в карьере. Также Магальяйнс девять раз уступал в октагоне.