Как Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к непобеждённому боксёру Флойду Мейвезеру — младшему с предложением провести поединок. При этом видеоролик с обращением опубликовал двоюродный брат Мейвезера Дежуан Блэйк. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что исключать возможность проведения такого боя не стоит, а также заявил, что Нурмагомедов не станет для Мейвезера более «удобным» соперником, чем Конор Макгрегор , который уже выходил на ринг против боксёра.

После победы над Конором Макгрегором российский боец Хабиб Нурмагомедов обрёл невероятную популярность, которая сделала его чуть ли не главной звездой смешанных единоборств в данный момент. Этому во многом поспособствовал и скандальный эпизод по окончании главного события UFC 229, когда чемпион UFC в лёгком весе набросился на тренера своего оппонента Диллона Дэниса. Правда, этот поступок может иметь серьёзные последствия для спортсмена из Дагестана, ведь в настоящее время Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) всерьёз рассматривает возможность отстранения атлета от выступлений.

Как выяснилось, эта незавидная перспектива не очень беспокоит Нурмагомедова. Россиянин уже успел получить предложение выступать в Bellator, а потом и вовсе бросил вызов одному из величайших боксёров в истории — Флойду Мейвезеру — младшему.

«Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50—0 против 27—0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король — это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему (Мейвезеру. — RT) — нет. И я сделал это легко», — говорит Нурмагомедов на видеозаписи, которую опубликовал промоутер Дежуан Блэйк.

В свете подобного заявления Нурмагомедова особо примечательно смотрится фигура того самого человека, который выложил данное видео на своей странице. Дежуан Блэйк руководит боксёрской промоутерской компанией Affiliation Management, основанной в 2013 году, и занимается развитием молодых и талантливых спортсменов. При этом стоит отметить, что Дежуан — кузен Флойда Мейвезера — младшего, а свою карьеру начинал в качестве секунданта непобеждённого боксёра.

Поединок между Макгрегором и Мейвезером показал, что противостояние двух представителей разных видов спорта имеет право на жизнь и, как минимум, является довольно прибыльным делом. Флойд заработал за этот бой около $400 млн, а его оппонент — неслыханные для представителей смешанных единоборств $100 млн Поэтому если расценивать возможность организации этой схватки исключительно с точки зрения доходов, то она пошла бы на пользу как одному, так и второму. Ведь американец всячески показывает, что готов на многое ради получения очередного чека с восемью нулями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DeJuan Blake (@dejuanblake) 13 Окт 2018 в 6:46 PDT Но если в случае с боем Мейвезер — Макгрегор была абсолютно ясна площадка, на которой будет проходить этот поединок, то в этот раз всё кажется не так очевидно. Ирландец прекрасно понимал, что завлечь американца в октагон ему будет крайне сложно, а боксёрская аудитория всё ещё превышает ту, что интересуется ММА. Поэтому для обеспечения наибольшего гонорара ему было необходимо войти в четырёхугольный ринг. Кроме того, Конор славился именно своими навыками в ударной технике и был одним из лучших нокаутёров UFC.

Нурмагомедов же в первую очередь известен благодаря своим умениям в борьбе и клинче. Его прогресс в стойке не отметить невозможно, но для поединка с профессиональным боксёром этого явно недостаточно. Лишь восемь из своих 27 побед он одержал нокаутом и лишь две из них пришлись на период выступлений в UFC.

Что касается организации их встречи по правилам ММА, то здесь свою роль сыграет расчётливость Мейвезера. Флойд известен прежде всего тем, что никогда не принимал непродуманных решений. Он практически не выходил на ринг в статусе аутсайдера, а «бой века» с Пакьяо переносился ровно до того момента, как американец был практически уверен в собственном триумфе. Он дождался, когда в карьере филиппинца наметился явный спад, и согласился провести поединок лишь после того, как Мэнни побывал в сокрушительном нокауте в схватке с Хуаном Мануэлем Маркесом.

На данный момент Мейвезер никак не отреагировал на вызов Нурмагомедова, но можно не сомневаться, что определённая реакция обязательно последует. Флойд никогда не был против повышенного внимания к своей персоне и охотно обменивался комментариями в социальных сетях. Стоит хотя бы вспомнить его недавнюю пикировку с Макгрегором, а также слова о бое-реванше с Пакьяо.

При этом в боксёрском мире не отрицают, что поединок между Нурмагомедовым и Мейвезером всё же может состояться. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что подобные мероприятия — это веяние времени, и исключать возможность его проведения не стоит.

«Сейчас такое время, что возможно всё. Главное, чтобы были деньги на организацию мероприятия. Уже был прецедент, когда представитель смешанных единоборств встречался с боксёром. Это было довольно громкое и серьёзное событие. Но я не сторонник подобных поединков. Каждый должен заниматься своим делом. Это превращается в шоу, а я не сторонник подобного. Самое интересное должно происходить на ринге, а не вокруг него», — заявил Рябинский RT.

При этом он выразил мнение, что Нурмагомедов вряд ли станет для Мейвезера более лёгким соперником, чем Макгрегор.

«Все смотрели бой с Макгрегором. На мой взгляд, Нурмагомедов выиграл и с точки зрения ударной техники. Без учёта всякой борьбы. Другое дело, что победил он при помощи удушающего приёма, но в стойке смотрелся прекрасно», — отметил промоутер.

По его словам, действующего чемпиона UFC в лёгком весе можно смело причислить к ярчайшим представителям своего вида спорта.

«Хабиб вообще уникальный боец. Про таких людей говорят, что их умениям невозможно научить. Такими рождаются. Среди боксёров были уникальные личности — тот же самый Мейвезер, Рой Джонс — младший. Они гениальны с рождения. Теперь похожие спортсмены появляются и в ММА — Нурмагомедов, Фёдор Емельяненко», — добавил Рябинский.

Судя по последним слухам, у Нурмагомедова может быть достаточно времени, чтобы успеть провести поединок с Мейвезером и вернуться в смешанные единоборства. Как стало известно экс-бойцу UFC Брендану Шаубу, срок отстранения Хабиба за драку после боя с Макгрегором может оказаться значительно больше, чем говорилось изначально.