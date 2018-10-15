Лобову подобрали противника

СМИ: Джонсон заменит Тухугова в бою с Лобовым

Как сообщает ESPN, Джонсон ещё не подписал контракт на поединок с Лобовым, но в настоящий момент он является основными претендентом на замену дисквалифицированного Тухугова.

Бой должен состояться 27 октября.

Россиянин был отстранён от предстоящего боя за инцидент, произошедший после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором

Ранее Нурмагомедов угрожал UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова.