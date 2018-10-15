Лобову подобрали противника

Американец Майкл Джонсон заменит россиянина Зубайру Тухугова в поединке с ирландцем Артёмом Лобовым, который пройдёт на турнире UFC Moncton.
Как сообщает ESPN, Джонсон ещё не подписал контракт на поединок с Лобовым, но в настоящий момент он является основными претендентом на замену дисквалифицированного Тухугова.
Бой должен состояться 27 октября.
Россиянин был отстранён от предстоящего боя за инцидент, произошедший после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее Нурмагомедов угрожал UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова.