Ещё
Лобову подобрали противника
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Джонсон заменит Тухугова в бою с Лобовым 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: © rushammer / instagram
Американец Майкл Джонсон заменит россиянина Зубайру Тухугова в поединке с ирландцем Артёмом Лобовым, который пройдёт на турнире UFC Moncton.
Как сообщает ESPN, Джонсон ещё не подписал контракт на поединок с Лобовым, но в настоящий момент он является основными претендентом на замену дисквалифицированного Тухугова.
Бой должен состояться 27 октября.
Россиянин был отстранён от предстоящего боя за инцидент, произошедший после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее Нурмагомедов угрожал UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова.
RT на русском: последние новости
Как в России встретили победу Емельяненко над Сонненом Тренер рассказал, когда может состоятся следующий бой Макгрегора Тренер Нурмагомедова считает, что россиянин смотрелся предпочтительнее Макгрегора на пресс-конференции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Их просто зачморят в СИЗО»87
Адвокат Кокорина сделал неожиданное заявление209
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»24
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот741
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО405
Видео
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
«Включил Кокорина, угрожал»
Футбол Статьи
13:49
«Их просто зачморят в СИЗО»
Футбол
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Прочее
01:00
Конец Загитовой и Медведевой
Фигурное катание Статьи
03:09
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение