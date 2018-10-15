Тренер рассказал о новом бое Макгрегора

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора рассказал когда может состояться следующий бой его подопечного.
«Независимо от того, будет это бой против Хабиба Нурмагомедова или другого соперника, но мы рассматриваем вариант с возвращением 16 марта. 17 марта — День Святого Патрика. Бой в Нью-Йорке в канун Дня Святого Патрика — это было бы просто невероятно», — приводит слова Каваны MMA Weekly.
7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что слушания по делу Нурмагомедова и Макгрегора пройдут 24 октября.