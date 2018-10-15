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50 Cent может стать менеджером Нурмагомедова
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50 Cent может стать менеджером Нурмагомедова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Организация Bellator заявила, что непричастна к предложению американского рэпера Кертиса Джексона, известного под псевдонимом 50 Cent, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову перейти в ряды их бойцов, передает ТАСС.
Глава промоушена Скотт Кокер отрицает связь компании с высказываниями рэпера.
«Я думаю, 50 Cent предложил Хабибу свои услуги менеджера. Все разговоры 50 Cent со спортсменами не имеют ничего общего с Bellator. Я не могу указывать Кертису, что говорить, а что нет», — поделился мнением Кокер Bloody Elbow.
Ранее сообщалось, что 50 Cent уже намерен приехать в Дагестан, чтобы убедить россиянина перейти в Bellator.
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