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Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву о жизни в СИЗО
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Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву о жизни в СИЗО 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боец ММА Александр Емельяненко, ранее отбывавший срок по делу о сексуальном насилии, дал советы попавшим в СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает Sport24.
По мнению Емельяненко, футболисты должны встать на путь исправления, чтобы не повторять ошибок. Он посоветовал им больше читать, делать выводы и рассказал, как можно самостоятельно сделать футбольный мяч в СИЗО.
«Если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать», — объяснил боец.
Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. По второму делу каждому из них грозит до семи лет лишения свободы. Суд арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря. Их отправили в следственный изолятор «Бутырка».
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