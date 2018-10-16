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Нурмагомедов хотел стать украинцем
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Стало известно о планах Хабиба получить гражданство Украины 

News.ru + ещё 11 4 часа назад
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов планировал стать гражданином Украины. Родственники спортсмена неоднократно подавали документы, однако постоянно получали отказ в местном ОВИРе.
После четвёртой или пятой попытки близкие Хабиба перестали просить выдать ему украинский паспорт, об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал дядя чемпиона UFC Алекс Нурмагомедов, которые является гражданином Украины.
«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и её народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать», — заявил Алекс Нурмагомедов.
По словам дяди спортсмена, после завершения карьеры Хабиб планирует заняться тренерской работой и открыть в Полтаве собственный спортивный комплекс. Отметим, что Хабиб периодически приезжает на Украину проведать родственников. В своём Instagram спортсмен напомнил, что в 2010-2011 годах выступал за один из украинских бойцовских клубов и провёл 9 профессиональных поединков.
Как ранее писал News.ru, Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера-младшего, который ответил на вызов.
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