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50 Cent оскорбил менеджера Хабиба Нурмагомедова
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50 Cent оскорбил менеджера Хабиба Нурмагомедова 

News.ru 2 часа назад
Поводом послужило амбициозное заявление Али Абдель-Азиза о том, что боец перейдёт из Абсолютного бойцовского чемпионата в Bellator не меньше, чем за $50 млн  50 Cent выложил в своём Instagram фотографию менеджера Хабиба, сопроводив её язвительным комментарием:
«Ещё один пример плохого представления. Этот дурак в дешёвом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!», — заявил рэпер.
Спортсмен поспешил заступиться за своего импрессарио, оставив под фото комментарий: «Никогда не говори плохо о моем брате!».
Как ранее сообщал News.ru, 50 Cent принял приглашение Хабиба приехать в Дагестан, чтобы обсудить его возможный переход из UFC в дивизион Bellator. Музыкант заявил, что готов предложить за это $2 млн  Нурмагомедову грозит лишение титула чемпиона мира за драку, которую он устроил после победы над ирландцем Конором Макгрегором.
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