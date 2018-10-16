50 Cent оскорбил менеджера Хабиба Нурмагомедова 

Поводом послужило амбициозное заявление Али Абдель-Азиза о том, что боец перейдёт из Абсолютного бойцовского чемпионата в Bellator не меньше, чем за $50 млн 50 Cent выложил в своём Instagram фотографию менеджера Хабиба, сопроводив её язвительным комментарием:
«Ещё один пример плохого представления. Этот дурак в дешёвом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!», — заявил рэпер.
Спортсмен поспешил заступиться за своего импрессарио, оставив под фото комментарий: «Никогда не говори плохо о моем брате!».
Как ранее сообщал News.ru, 50 Cent принял приглашение Хабиба приехать в Дагестан, чтобы обсудить его возможный переход из UFC в дивизион Bellator. Музыкант заявил, что готов предложить за это $2 млн Нурмагомедову грозит лишение титула чемпиона мира за драку, которую он устроил после победы над ирландцем Конором Макгрегором.