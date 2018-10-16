«Дурак говорит о больших деньгах»

50 Cent оскорбил менеджера Хабиба Нурмагомедова

Поводом послужило амбициозное заявление Али Абдель-Азиза о том, что боец перейдёт из Абсолютного бойцовского чемпионата в Bellator не меньше, чем за $50 млн 50 Cent выложил в своём Instagram фотографию менеджера Хабиба , сопроводив её язвительным комментарием:

«Ещё один пример плохого представления. Этот дурак в дешёвом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!», — заявил рэпер.

Спортсмен поспешил заступиться за своего импрессарио, оставив под фото комментарий: «Никогда не говори плохо о моем брате!».